Presidente iugoslavo tenta validar sua eleição O presidente iugoslavo, Vojislav Kostunica, lançou hoje uma batalha legal na esperança de provar que sua vitória nas eleições presidenciais sérvias foi válida. O pleito de domingo fracassou porque o comparecimento às urnas foi menor do que os 50% exigidos por lei. Mas Kostunica e seus seguidores tentam evitar a anulação das eleições, sob o argumento de que o número de eleitores que votaram foi suficiente. "Temos provas irrefutáveis de que o segundo turno das eleições foi inteiramente bem sucedido e que mais de 50% dos eleitores depositaram seu voto", afirmou Zoran Sami, vice de Kostunica. O Partido Democrático da Sérvia apresentou uma queixa oficial e pode levar o assunto para as cortes da Sérvia se for necessário, declarou Sami. Ele argumentou ser incorreto que as listas dos eleitores haviam inchado o número de eleitores em potencial. "Se os EUA levaram dois meses para determinar quem é o seu presidente, então a Sérvia também pode", afirmou Sami, referindo-se à batalha legal entre George W. Bush e Al Gore depois das eleições presidenciais de 2000 nos EUA. A Comissão Eleitoral Estatal, segundo a qual o comparecimento às urnas no domingo foi de 45,5%, rejeitou hoje as reivindicações de Kostunica e reiterou que serão necessárias novas eleições. A contenda em torno das eleições deve fazer crescer a instabilidade política na Sérvia, que ainda está se recuperando do governo desastroso do ex-presidente Slobodan Milosevic. Kostunica, um nacionalista moderado, obteve 66,4% dos votos no pleito de domingo, mais do que o dobro de Miroljub Labus, um vice-primeiro-ministro pró-ocidental. Segundo a legislação, uma nova eleição precisa ser realizada até o início de dezembro, um mês antes de expirar o mandato do atual presidente da Sérvia, Milan Milutinovic.