Presidente libanês afirma estar alinhado com Síria e Irã O presidente do Líbano, Émile Lahoud, afirmou neste domingo, 31, que seu país está na mesma frente que Síria e Irã, enquanto a maioria parlamentar, que reivindica sua renúncia, está alinhada com EUA e Israel. "Estamos com a Síria e o Irã, pois estão na mesma frente que nós e nos apóiam politicamente", declarou o presidente do Líbano segundo a imprensa local. Lahoud criticou a maioria parlamentar. "Nós e a resistência estamos protegidos por poderes exteriores", afirmou. Ele criticou seus opositores e disse que "eles tratam de aplicar os interesses norte-americanos e israelenses". A oposição, liderada pelo Hezbollah, mantém o país em um estado de instabilidade através de uma concentração simbólica ininterrupta no centro de Beirute, para reivindicar a queda do governo, que considera pró-ocidental.