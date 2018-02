Presidente morre 3 dias após completar 68 anos O presidente de Gana, John Atta Mills, que ganhou elogios internacionais por presidir um modelo de democracia estável na África, morreu subitamente ontem. Mills comemorou no sábado seu 68.º aniversário e sua morte inesperada ocorreu meses antes de ele concorrer à reeleição como presidente do segundo maior país produtor de cacau do mundo e importante produtor de ouro. Seu vice, John Dramani Mahama, assumiu o cargo e servirá como presidente interino até as eleições no final do ano.