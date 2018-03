Presidente mostra camiseta que recebeu de rei O presidente venezuelano, Hugo Chávez, mostrou no domingo à noite, entre risos, a camiseta que ganhou há quatro dias do rei espanhol, Juan Carlos, com a célebre frase: "Por que você não se cala?" A pergunta, feita de maneira ríspida pelo monarca ao venezuelano durante a Cúpula Ibero-Americana em Santiago do Chile, em novembro, desatou uma crise diplomática entre os dois países. Ontem, Chávez falou sobre seu encontro de sexta-feira com o rei e disse que o incidente no Chile foi "superdimensionado". "O rei e eu sempre fomos amigos e teria de chegar o dia do reencontro", afirmou. Segundo Chávez, Juan Carlos recebeu a camiseta "de um amigo", mas lhe pediu que não revelasse seu nome.