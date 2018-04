Presidente nigeriano deixou hospital, diz partido

Associated Press,

O presidente nigeriano Umaru Yar'Adua recebeu alta de um hospital saudita após dois meses de internação, segundo o partido do mandatário.

O Partido Popular Democrata informou por meio de um comunicado nesta quarta-feira, 19, que o presidente irá retornar à Nigéria em breve. No entanto, o partido não apontou uma data para sua volta.

Yar'Adua deixou seu país em 23 novembro para se tratar de uma pericardite aguda (inflamação dos tecidos do coração), segundo informações oficiais.

Desde o último domingo, a Nigéria voltou a registrar conflitos violentos entre cristãos muçulmanos que já podem ter causado 460 mortos, segundo funcionários de uma mesquita e de uma organização de direitos humanos.

Nesta terça, grupos religiosos se enfrentaram na cidade de Jos, no centro do país, fazendo com que autoridades de segurança declarassem estado de sítio.