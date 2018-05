Presidente Obama fala sobre economia em sabatina pelo Facebook

PALO ALTO - O presidente americano, Barack Obama, participará nesta quarta-feira, 20, de uma sabatina via Facebook. Ele será o primeiro governante a visitar a sede da empresa em Palo Alto, na Califórnia, e a participar de um bate-papo pela rede social.

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, irá moderar o encontro, que será transmitido ao vivo pela rede social e pelo site da Casa Branca a partir das 17h45 (horário de Brasília). O principal tema do debate será a economia do país, segundo o blog da Casa Branca e um vídeo em que Obama convida a população a participar.

Na mensagem, divulgada pela Casa Branca, o presidente disse que espera que o povo "abra espaço para uma conversa". A página oficial de Obama no Facebook tem mais de 19 milhões de fãs.

Segundo o diretor de comunicação da Casa Branca, Dan Pfeiffer, a decisão de usar a rede social "é um esforço para chegar ao público que talvez não busque informações pelos meios de imprensa tradicionais, como os jornais e redes de televisão".

Depois da visita à sede do Facebook, Obama irá a São Francisco para três reuniões de arrecadação de fundos com seus simpatizantes na campanha de reeleição. O presidente já anunciou que pretende ser candidato à reeleição em 2012.

A viagem de Obama pela costa oeste do país visa também conseguir apoio para seu plano de redução do déficit fiscal dos Estados Unidos. O presidente pretende anunciar pelo Facebook sua receita para reduzir o déficit de 4 trilhões de dólares em 12 anos, com a combinação de corte de gastos e impostos.

Com AP e Efe