Presidente Obama pede mais ação contra o déficit O Presidente dos Estados Unidos Barack Obama elogiou congressistas em seu discurso semanal feito neste no sábado no rádio, por terem restabelecido uma medida que visa controlar gastos federais. No entanto, ele alertou que politicagem pode atrapalhar na redução do déficit enorme dos EUA. O presidente também disse que pretende emitir uma instrução normativa para a criação de uma comissão fiscal bipartidária para sugerir maneiras de reduzir o déficit. Porém, alguns republicanos se opõem a isso.