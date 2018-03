Presidente oferece diálogo a tuaregues O presidente interino do Mali, Diocunda Traoré, ofereceu ontem o diálogo aos rebeldes tuaregues se eles abandonarem suas reivindicações de independência para o norte do Mali. A tentativa de reconciliação foi anunciada depois que uma ofensiva liderada pelos franceses desalojou das principais cidades do norte do Mali os combatentes ligados à Al-Qaeda e os empurrou para as montanhas.