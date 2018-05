Presidente paquistanês pode trocar comando militar por votos O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, que vem perdendo força, pode abandonar o cargo de chefe das Forças Armadas em troca do apoio de partidos políticos para conquistar um novo mandato presidencial, afirmou na terça-feira um jornal do país. Segundo o periódico Dawn, a proposta vem sendo discutida por assessores de Musharraf e pela ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, que vive exilada em Londres. A discussão é parte dos esforços para selar um pacto de compartilhamento de poder. Musharraf, cuja popularidade despencou nos últimos meses, deseja conquistar um novo mandato presidencial de cinco anos no processo eleitoral que ocorre no Congresso entre a metade de setembro e a metade de outubro, antes de expirar, no final do ano, seu mandato como chefe das Forças Armadas. Segundo os planos do dirigente, uma eleição geral será então realizada no final do ano ou no começo do próximo ano. Mas Musharraf, um fiel aliado dos EUA, depara-se com vários obstáculos -- questionamentos jurídicos feitos com base na Constituição e, talvez, até mesmo protestos de rua --, o que alimentou dúvidas sobre a estabilidade dessa potência nuclear, considerada fundamental para os esforços de combate ao terrorismo e de estabilização do Afeganistão. Um acordo com Bhutto, que ocupou o cargo de primeira-ministra por duas vezes e cuja legenda, o Partido do Povo Paquistanês, é considerada a mais popular do país, ajudaria Musharraf a conquistar um novo mandato. Mas Bhutto insiste que o presidente abra mão do comando das Forças Armadas antes de tentar reeleger-se.