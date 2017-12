Presidente paraguaio devolverá seu carro roubado do Brasil O presidente do Paraguai, Luis González Macchi, anunciou nesta quarta-feira que devolverá a seu legítimo dono um luxuoso automóvel roubado no Brasil e adqüirido por ele em 1999 de boa fé. O anúncio foi feito pelo procurador-geral da República, Juan Carlos Perrota, que enviou uma nota à advocacia-geral do Estado, comunicando a decisão. O veículo, um BMW 528, modelo 98, foi comprado por US$ 80.000 pelo presidente em uma concessionária de Assunção dedicada à venda de carros de luxo. Após um vistoria judicial realizada no último mês de março, foi comprovada a adulteração dos números de chassis e motor. Mais tarde, após novas pesquisas, ficou confirmado que o veículo foi roubado em 1998 em frente a um restaurante de São Paulo. O carro foi reclamado há algumas semanas pela seguradora brasileira Sul América.