Presidente paraguaio diz que máfia protege Oviedo O ex-general golpista Lino Oviedo, refugiado no Brasil, é protegido pela máfia brasileira, disse o presidente Luis González Macchi, ao anunciar um novo protesto de seu governo junto às autoridades do Brasil contra as atividades políticas do ex-militar no exílio. Oviedo vem formulando declarações contra o governo de seu país, acusando de corrupção as principais autoridades paraguaias e o candidato do governista Partido Colorado, Nicanor Duarte Frutos. Ao mesmo tempo, o ex-general apóia abertamente Guillermo Sánchez Guffanti, candidato presidencial do partido União Nacional de Cidadãos Éticos (Unace), por ele fundado, para as eleições de domingo. O governo paraguaio, no entanto, sustenta que, sob o status de refugiado - após fugir do país, acusado de ordenar, em 1999, o assassinato do vice-presidente Luis Argaña -, Oviedo não pode manter atividade política. González Macchi antecipou que expressará ao governo brasileiro "mais uma vez nossa preocupação e nossa queixa formal" pelas atividades do ex-militar golpista. Indagado pelos jornalistas sobre se acredita que Oviedo tem proteção do governo do Brasil, González Macchi respondeu: "Não, não, (Oviedo) deve ter a proteção da máfia brasileira também. Em todos os países há máfias".