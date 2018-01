Presidente paraguaio eleito apresenta equipe econômica O presidente eleito do Paraguai, Nicanor Duarte, apresentou sua equipe econômica, integrada por técnicos para "reiniciar a recuperação nos primeiros cem dias do novo governo". A equipe foi anunciada após uma reunião com o atual presidente do país, Luiz González Macchi, realizada nesta segunda-feira. Duarte, de 46 anos, assumirá a presidência do Paraguai em 15 de agosto, apesar das pressões de seu partido, o Colorado, e de agremiações opositoras para que inicie seu governo o quanto antes. No entanto, a Constituição do país estabelece 15 de agosto como data para o início do mandato, de cinco anos. Em frente ao Palácio do Governo, Duarte anunciou Dionísio Borda, "um renomado economista", como chefe da equipe econômica. Por sua vez, a Justiça Eleitoral do Paraguai informou que a proclamação dos ganhadores das eleições nacionais de 27 de abril não ocorrerá antes do fim do mês.