Presidente paraguaio estaria negociando renúncia O presidente do Paraguai, Luis González Macchi, estaria negociando a sua renúncia em troca de um cargo vitalício no Senado do país, segundo a rádio de Assunção Nanduti. A rádio interrompeu sua programação na quata-feira para falar de uma série de negociações que estariam ocorrendo entre o presidente do país e o presidente de seu partido, o Colorado, Nicanor Duarte Frutos.Ainda segundo a rádio paraguaia, o presidente do Banco Central do Paraguai, Raul Vera, entregou seu pedido de demissão a Macchi, que o aceitou. http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/021121_paraguaiep.shtml - Leia mais