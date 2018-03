Presidente pede para que sérvios-bósnios recebam bem o papa Em meio a gestos hostis por parte da população local, o presidente da República Sérvia da Bósnia, Dragan Cavic, pediu hoje aos cristãos ortodoxos sérvio-bósnios que sejam "bons anfitriões" para o papa João Paulo II, que iniciará amanhã uma visita de dez horas a Banja Luka. Durante a visita, o papa beatificará o laico croata Ivan Merz (1896-1928) e se reunirá com políticos e religiosos. Cavic confirmou que João Paulo II se reunirá com um representante da Igreja Ortodoxa Sérvia, o bispo de Banja Luka. O papa se encontrará ainda com líderes muçulmanos e judeus, mas não está previsto nenhum encontro com o arcebispo Nikolaj, líder máximo da Igreja Sérvia na Bósnia. Para a visita do papa foram adotadas rígidas medidas de segurança, mobilizando mais de 4 mil policiais sérvio-bósnios, além de soldados da Força de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU).