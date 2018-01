Presidente peruano admite diálogo com oposição fujimorista em busca de consenso no país

LIMA - O presidente eleito do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, admitiu na segunda-feira aproximações entre sua equipe e a da poderosa força opositora fujimorista, um dia depois de nomear o chefe de seu gabinete, que buscará consensos para governar o país após eleições disputadas.

"Existem sinais (de aproximações). Têm acontecido reuniões com a líder (Keiko Fujimori), mas não comigo, e sim com as equipes", disse Kuczynski em uma breve conversa telefônica com a agência de notícias France-Presse.

No domingo, ele anunciou que o economista e ex-ministro de Economia, Fernando Zavala, irá liderar seu gabinete de ministros a partir de 28 de julho, quando assumirá a presidência. A designação de Zavala como presidente do Conselho de Ministros era segredo até então.

"Temos que falar, os dois, com todas as forças políticas e sobretudo com a Força Popular (fujimorismo, direita) e a Frente Ampla (esquerda)", explicou o presidente eleito, em referência às duas bancadas com maior presença no Congresso, além do governo.

O apoio do fujimorismo será fundamental para que Kuczynski consiga as reformas necessárias para manter o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) peruano, um dos pontos altos da economia da região, assim como para combater a crescente insegurança dos cidadãos, a maior preocupação do povo. Neste aspectos, planeja solicitar permissões extraordinárias para legislar e agilizar as medidas.

Em um sinal de que manterá o alinhamento econômico no país, Kuczynski anunciou que o atual presidente do Banco Central, Julio Velarde, continuará na função.

O presidente recém-eleito já confirmou o ex-economista do Banco Mundial e do JP Morgan, Alfredo Thorne, como ministro da Economia. "Estamos muito adiantados. Na sexta-feira anunciaremos todo o gabinete", afirmou.

Entre as medidas anunciadas está a diminuição do imposto às vendas de 18% para 15% progressivamente e impostos menores para pequenas e microempresas, que concentram 70% da força de trabalho do país, assim como a criação de 3 milhões de empregos.

"Na parte econômica, para que os efeitos (das medidas) percorram toda a economia, levará entre um e dois anos (...). Espero que lembrem de mim como a pessoa que introduziu o Peru na modernidade", acrescentou. /AFP