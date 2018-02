Presidente poderá se reeleger, diz Justiça A Justiça da Nigéria decidiu ontem que o presidente do país, Goodluck Jonathan, poderá concorrer à reeleição, contrariando alegações de seus opositores de que o líder teria atingido o limite constitucional de dois mandatos na votação de 2015. Jonathan foi vice de Umaru Yar'Adua e assumiu a presidência em 2010, durante a doença que matou seu antecessor. No ano seguinte, venceu as eleições para presidente com quase 59% dos votos. Jonathan recusou-se a dizer se quer disputar o cargo de novo.