Presidente polonês morre em queda de avião na Rússia O presidente da Polônia, Lech Kaczynski, sua esposa, Maria Kaczynska, e uma delegação de autoridades do alto escalão do governo do país morreram hoje em um acidente de avião na Rússia. A aeronave de fabricação russa Tupolev caiu a cerca de um quilômetro de sua quarta tentativa de aterrissar em meio a um intenso nevoeiro no aeroporto militar Smolensk-Severnuy. A agência de notícias oficial da Rússia, RIA-Novosti, disse que as indicações preliminares são de que o acidente foi causado por erro dos pilotos. Kaczynski liderava uma comitiva que participaria das cerimônias em Katyn em memória do massacre de 22 mil poloneses pelos agentes soviéticos há 70 anos.