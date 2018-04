Presidente polonês será enterrado domingo, em Cracóvia

Kaczynski e sua mulher, Maria Kaczynska, estavam entre os 96 mortos no sábado em um acidente aéreo no oeste da Rússia. Kracik disse que o funeral está marcado para as 14 horas (horário local) de domingo, e o enterro ocorrerá em seguida, na igreja gótica. Na catedral estão os restos mortais do general Wladyslaw Sikorski, líder exilado da época da Segunda Guerra, que morreu em um misterioso acidente aéreo em Gibraltar, em 1943.

Os corpos de Kaczynski e de sua mulher estão em caixões fechados, no palácio presidencial de Varsóvia, mostraram hoje imagens de televisão. Centenas de pessoas começaram a passar pelos caixões, cobertos com a bandeira vermelha e branca da Polônia.

O corpo de Maria Kaczynska retornou a seu país de origem na manhã de hoje. Já o do ex-líder havia retornado no domingo. Ambos foram recebidos por milhares de pessoas, em meio à comoção com o acidente aéreo que matou importantes nomes do país. Com informações da Dow Jones.