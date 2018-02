Presidente pró-China assume o cargo em Taiwan O novo presidente de Taiwan foi empossado na terça-feira (horário local) com promessas de aquecer o comércio histórico e estreitar laços com a China, que clama a posse sobre a ilha hoje autônoma. Ma Ying-jeou, 57 anos, candidato pelo Partido Nacionalista (KMT) e um ex-prefeito de Taipei, oficialmente sucedeu o ex-presidente Chen Shui-bian, em uma cerimônia de transferência de cargo no palácio presidencial, iniciando um mandato de quatro anos após uma vitória esmagadora nas urnas em março. Sua campanha baseou-se em uma plataforma com foco na melhora da economia e em negociar um acordo de paz com Pequim. A China clama a posse de Taiwan desde 1949, quando os comunistas liderados por Mao Zedong venceu a guerra civil chinesa e Chiang Kai-shek, do KMT, fugiu para a ilha. Pequim prometeu retomar o controle sobre Taiwan, por força, se necessário. (Reportagem de Ralph Jennings)