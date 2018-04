Presidente quirguiz deposto abandona Casaquistão O presidente deposto do Quirguistão, Kurmanbek Bakiyev, abandonou o vizinho Casaquistão, onde estava refugiado após um violento levante em seu país, disseram funcionários do Casaquistão. Um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Casaquistão afirmou que Bakiyev deixou o país hoje, com destino desconhecido.