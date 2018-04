Presidente quirguiz deposto se refugia no Casaquistão O presidente deposto do Quirguistão, Kurmanbek Bakiyev, deixou o país hoje e se dirigiu para o vizinho Casaquistão, horas depois que disparos foram feitos durante uma manifestação na qual ele falava a partidários. Testemunhas disseram que um comboio com Bakiyev parou hoje rapidamente no aeroporto em Jalal-Abad antes de o avião decolar.