Presidente recebe enviado do papa O presidente de Cuba, Raúl Castro, reuniu-se ontem com o secretário do Vaticano, Tarcisio Bertone, enviado do papa Bento XVI à ilha. O encontro ocorreu no Palácio da Revolução e contou com a presença do chanceler cubano, Felipe Pérez Roque, e do vice-presidente, Carlos Lage. Ele marcou o final de uma visita de seis dias para "dar um novo impulso" às relações entre a Igreja e as autoridades cubanas. Além disso, também foi uma comemoração dos dez anos da visita do falecido papa João Paulo II, que descongelou as relações entre Igreja e Estado na ilha após as turbulências do período pós-revolução. Segundo a agência de notícias italiana SIR, as autoridades cubanas prometeram a Bertone mais espaço para a Igreja nos meios de comunicação controlados pelo Estado. Em um gesto excepcional, o ?Granma?, jornal oficial do Partido Comunista cubano, publicou ontem uma nota enviada pela Conferência de Bispos Católicos de Cuba pedindo a Raúl "medidas transcendentais" para satisfazer os "anseios e inquietudes'''' dos cubanos.