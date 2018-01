Presidente reeleito na Nigéria; oposição denuncia fraude Irregularidades e fraude mancharam as eleições presidenciais na Nigéria, segundo observadores da União Européia, mas resultados oficiais deram a vitória ao atual presidente, Olosegun Obasanjo. "Os observadores testemunharam e obtiveram provas de fraude eleitoral em 13 Estados", disse um comunicado. O resultado oficial será divulgado pela Comissão Eleitoral Nacional Independente. Obasanjo recebeu 62,11% dos votos, enquanto seu principal adversário, Muhammadu Buhari, ficou com 31,98%. O All Nigeria People´s Party (ANPP), partido de Buhari, diz que o processo eleitoral foi fraudado. "Nós condenamos o processo de contagem atual de votos", disse o porta-voz da ANPP, Sam Nda-Isai. O correspondente da BBC na cidade de Kaduna, no norte da Nigéria, diz que, caso Buhari rejeite os resultados, teme-se que a situação, já tensa, leve a um conflito. Por intermédio de sua equipe, o principal candidato de oposição a Obasanjo já pediu a seus simpatizantes que mantenham a calma e não provoquem incidentes violentos. Muitas cidades nigerianas estão sob um forte esquema de segurança por conta dos temores de que os opositores de Obasanjo reajam com raiva à sua reeleição. O presidente nigeriano, um cristão e ex-militar, popular no sudoeste do país, já era considerado o favorito para vencer as eleições nigerianas, mas o muçulmano Buhari contava com um grande apoio da comunidade islâmica, ao norte. O correspondente da BBC na Nigéria, Barnaby Phillips, diz que as eleições serviram para solidificar a divisão entre o norte, onde a severa lei islâmica é dominante, e o sul, onde a maioria da população é cristã. Essa foi a primeira eleição presidencial organizada por civis na Nigéria em 20 anos. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.