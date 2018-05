Presidente reeleito pede calma a opositores após violência na Nigéria

Membros do esquadrão antibombas são acionados após anúncio de resultados.

ABUJA - O presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, foi nesta segunda-feira, 18, declarado oficialmente o vencedor da eleição presidencial de domingo no país e pediu calma à população, em meio a episódios de violência envolvendo membros da oposição a seu governo no norte do país.

Pelo menos duas cidades nigerianas dessa região de maioria muçulmana, Kano e Kaduna, foram palco de confrontos entre as forças de segurança e simpatizantes do general Muhammad Buhari, principal candidato de oposição à Presidência.

Jonathan foi eleito já no primeiro turno com quase o dobro de votos de Buhari, mas os partidários do oposicionista não aceitam a derrota. Os manifestantes alegam que as eleições foram fraudadas em algumas regiões no sul, onde haveria discrepância entre o comparecimento de eleitores e os resultados.

De acordo com o repórter da BBC em Kano Mansur Liman, colunas de fumaça podiam ser vistas na cidade, a maior do norte da Nigéria, onde jovens queimaram pneus pelas ruas. Há relatos de que simpatizantes de Buhari atacaram prédios ligados ao partido de Jonathan, o Partido Democrático do Povo (PDP), em Kano e Kaduna. Um porta-voz da Cruz Vermelha disse que houve mortes nos protestos, mas não confirmou o número de vítimas.

Gás

A polícia pediu calma à população por meio da rádio estatal, mas também disparou gás lacrimogêneo em algumas áreas de Kano. Alunos de escolas locais foram mandados de volta para casa, enquanto vários estabelecimentos fecharam suas portas. Segundo o repórter da BBC, há informações de que casas de políticos importantes, integrantes do partido de Jonathan, foram atacadas. Em Kaduna, a polícia usou gás lacrimogêneo e balas de verdade para tentar dispersar outro protesto.

Uma equipe de observadores da União Africana informou que esta eleição presidencial na Nigéria foi a menos tumultuada em décadas. Enquanto as votações passadas foram marcadas por muita violência e fraudes, a votação de sábado parece ter sido mais tranquila. Eleitores de muitas regiões esperaram em longas filas, apesar do calor intenso. A eleição foi realizada após uma série de cancelamentos por problemas de organização.

Goodluck Jonathan é o primeiro presidente vindo do Delta do Níger a ser eleito pelos nigerianos. Eleito vice-presidente em 2007, ele assumiu o poder em 2010, após a morte do presidente Umaru Yar'Adura. Esta foi a terceira eleição nacional na Nigéria desde o fim do governo militar do país, em 1999. Desde então, a cena política é dominada pelo PDP.

