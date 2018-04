Presidente retira câncer na próstata O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, passou ontem por uma cirurgia para a retirada de um câncer não agressivo na próstata. "A operação ocorreu sem problema algum, agora precisamos aguardar a recuperação", disse à imprensa o urologista do presidente, Felipe Gomez, em frente ao hospital Santa Fe, no norte de Bogotá, onde o procedimento foi realizado. A informação foi dada cinco horas depois de Santos dar entrada no hospital. Segundo os médicos, ele não precisará se submeter a quimioterapia.