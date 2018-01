Presidente romeno adia visita a Israel O presidente da Romênia, Ion Iliescu, adiou hoje uma visita que faria a Israel devido às manifestações maciças nos territórios palestinos que se seguiram ao assassinato, a mando do primeiro-ministro Ariel Sharon, do líder espiritual do Hamas xeque Ahmed Yassin. O gabinete de Iliescu não forneceu uma nova data para a viagem, que começaria hoje e teria duração de dois dias.