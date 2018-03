Presidente russo diz que ações anticrise são suficientes por ora O presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou nesta sexta-feira que acredita que o governo fez o suficiente, até o momento, para dar apoio ao setor financeiro, mas prometeu realizar uma reunião para avaliar como poderá ajudar a economia real. "Até o momento, temos ajudado os mercados financeiros, mas não devemos esquecer a economia real", disse ele a jornalistas na capital do Quirguistão, onde ele participa de um encontro de ex-Estados soviéticos. Ele também afirmou que apóia a idéia de uma reunião de emergência do Grupo dos Oito (sete países mais industrializados do mundo mais a Rússia) para discutir como combater a crise financeira.