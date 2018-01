Presidente russo não acha que Irã responderá à oferta antes da cúpula do G8 O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que não acha que o Irã responderá à oferta apresentada pelo sexteto de negociadores internacionais antes da cúpula dos sete países mais industrializados e a Rússia (G8) que será realizada em São Petersburgo entre os próximos dias 15 e 18. "Gostaríamos muito que o Irã aceitasse a oferta do sexteto antes da cúpula do G8. Mas, pelo visto, isto não será possível", disse Putin durante seu discurso no fórum G8-Cívico 2006, que foi inaugurado nesta terça-feira em Moscou, segundo a agência Interfax. Putin ressaltou que a crise nuclear iraniana será "um dos assuntos fundamentais durante a cúpula" do G8 - EUA, Rússia, Japão, Canadá, Itália, França, Alemanha e Reino Unido -, que será realizada pela primeira vez em território russo. O chefe do Kremlin disse que a Rússia consultará os passos a dar com os colegas europeus - França, Alemanha e Reino Unido - para "garantir o acesso do Irã a tecnologias nucleares pacíficas, sob o controle permanente da AIEA". O Grupo 5+1 - os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU (EUA, China, Rússia, Reino Unido e França) mais a Alemanha - deseja que o Irã responda à oferta antes do próximo dia 12, quando seus chanceleres realizarão consultas em Paris. O alto representante da União Européia para a Política Externa e de Segurança Comum, Javier Solana, apresentou ao governo iraniano em 6 de junho uma oferta que inclui incentivos, como tecnologia para reatores de água leve, em troca de que o Irã abandone definitivamente seu programa de enriquecimento de urânio. Caso o Irã rejeite a proposta, o país pode ser alvo de sanções, que seriam adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse no final do mês passado que seu governo não responderá a esta proposta antes do fim de agosto.