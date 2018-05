Presidente salvadorenho pede desculpas por massacre

Funes era na época um jornalista e não tomou partido na guerra civil que devastou El Salvador durante 12 anos. Funes falou nesta segunda-feira como parte da comemoração dos 20 anos do acordo de paz que em 1992 acabou com o conflito salvadorenho. O presidente pediu perdão, em nome do governo, aos parentes das cerca de 75 mil pessoas mortas e 12 mil desaparecidas no conflito civil.

As informações são da Associated Press.