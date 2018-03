Presidente se reunirá com líder norte-coreano O presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun, viaja hoje para Pyongyang, capital da Coréia do Norte, onde se reunirá com o líder do país, Kim Jong-il. Essa será a segunda reunião entre as duas Coréias desde 2000. Segundo Roh, que prometeu atravessar a pé a fronteira, o principal objetivo do encontro será a negociação da paz entre os dois países.