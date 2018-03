Presidente sírio não acompanha discurso de Olmert Autoridades do governo israelense afirmaram que o presidente da Síria, Bashar Assad, não estava presente ao discurso no primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, na cúpula que reúne hoje líderes de 43 países do Mediterrâneo em Paris. Recentemente, Israel e Síria retomaram as negociações de paz, com mediação da Turquia, mas o presidente sírio sugeriu que as conversas não devem começar em breve. Dois oficiais israelenses disseram que Assad não estava na mesa quando Olmert fez suas declarações neste domingo. Os dois oficiais falaram sob condição de anonimato. Autoridades sírias não estavam disponíveis para fazer comentários. O assessor presidencial francês, Henri Guaino, afirmou que não observou se Assad estava no local, em meio a tantas idas e vindas de delegados de diversos países.