Presidente sírio visita Irã para debate sobre Oriente Médio O presidente sírio, Bachar al Asad, iniciou neste sábado, 17, uma visita oficial ao Irã, onde coordenará um debate com os principais líderes do país sobre a situação do Oriente Médio e as pressões sobre Damasco e Teerã. Asad, acompanhado por uma delegação política e econômica de seu país, se reunirá com o presidente iraniano, Mahmud Ahmadinejad, e o Líder Supremo, Aiatolá Ali Khamenei, segundo informaram fontes oficiais. O dirigente da Síria, país que é o principal aliado árabe de Teerã, se encontra também com Ali larijani, Secretário Geral do Conselho de Segurança Nacional iraniano e principal negociador no caso nuclear. Entre os membros da delegação que acompanha o presidente está o vice-presidente, Faruk al Chara, e o ministro de Assuntos Exteriores, Waled al Mualem. De acordo com a agência de notícias local, Mehr, está previsto que os dois países firmem acordos de cooperação econômica durante a presença de Asad em Teerã. A visita, que durará dois dias, é a segunda do presidente sírio à capital do país vizinho desde a chegada do ultraconservador Ahmadinejad ao poder, o qual visitou a Síria em 2006. Tanto o Irã como a Síria são alvo de pressões, especialmente por parte dos Estados Unidos, que os acusa de interferir nos assuntos do Iraque e do Líbano. Washington acusa o Irã de desenvolver armamento nuclear nas usinas de enriquecimento de urânio do país.