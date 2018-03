Presidente sudanês diz que acusações da ONU são falsas

O presidente sudanês Omar Hassan al-Bashir disse nesta quarta-feira, 14, que o Tribunal Penal Internacional (ICC, na sigla em inglês) não tem poder de jurisdição no Sudão e que as acusações contra ele são falsas. Foi o primeiro pronunciamento de Bashir após o ICC acusá-lo mais cedo de crimes de guerra, contra a humanidade e genocídio. "Desde o começo dissemos que não somos membros da Corte, que não tem poder de jurisdição no Sudão", declarou o líder sudanês ao vivo na televisão estatal. Veja também: ONU irá retirar funcionários da missão em Darfur ONU acusa presidente sudanês por genocídio em Darfur O histórico de conflitos no Sudão "Qualquer um que visita Darfur, conhece os oficiais e descobre suas etnias e tribos, sabe que todas essas coisas são mentiras", acrescentou. Bashir é acusado de ser o mentor intelectual de uma tentativa de eliminar tribos africanas da província no oeste sudanês através de uma campanha de assassinatos, estupros e deportações. Outros membros do governo sudanês também rejeitaram as acusações do promotor do ICC Luis Moreno Ocampo, que apresentou nesta segunda o resultado de sua segunda investigação em Darfur. "O promotor chefe (do ICC) não tem faculdade para julgar cidadãos sudaneses", reiterou o vice-presidente do país, Ali Osman Mohammed Taha. Para ele, a decisão de pedir uma ordem de detenção internacional contra Bashir não tem "legitimidade." Apelação O Sudão irá recorrer ao Conselho de Segurança da ONU para impedir a ordem de prisão contra Bashir, informou o embaixador sudanês nas Nações Unidas, Abdalmahmud Abdalhaleem. "Pediremos aos membros do Conselho de Segurança que investiguem esse caso", disse o diplomata em coletiva de imprensa. Abdalhaleem assegurou que o órgão máximo da ONU tem autoridade para bloquear o processo porque autorizou a investigação de Moreno Ocampo em 2005. Alertas Ainda nesta segunda, a presidência da União Africana (UA) advertiu que pode ocorrer "golpes militares e anarquia" no Sudão se o ICC condenar o presidente sudanês, segundo informações da agência de notícias France Presse. "Se Bashir for condenado e detido, ocorrerá um vácuo no poder no Sudão e terá o risco de golpes militares e de uma anarquia generalizada, similar a que aconteceu no Iraque", declarou o ministro da Tanzânia das Relações Exteriores, Bernard Membe. "Nós da União Africana não aprovamos a impunidade, o genocídio e a violência porque cremos na força da lei, mas pedimos a prorrogação da condenação de Bashir pelo risco de uma anarquia de proporções nunca vistas neste continente", completou o ministro, Bashir se tornou o terceiro presidente em exercício a ser alvo de um processo judicial internacional. Os confrontos em Darfur, região ocidental do Sudão na fronteira com o Chade, mataram milhares de pessoas e deixaram cerca de dois milhões e meio de deslocados em campos de refugiados dentro e fora do país, no que a ONU definiu como um dos piores desastres humanitários deste século. (Com Reuters, Efe e AP)