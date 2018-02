Presidente suíço cancela ida a funeral de crianças O presidente suíço, Kaspar Villiger, cancelou os planos de comparecer ao funeral das crianças mortas num choque de aviões, depois que as autoridades russas afirmaram que não poderiam garantir sua segurança, por causa do forte clima emocional em relação ao acidente, afirmaram as autoridades suíças hoje. Uma autoridade da região de onde provêm as crianças declarou que Villiger não seria bem-vindo. Villiger havia planejado viajar hoje para Moscou e comparecer à cerimônia deste sábado na cidade de Ufa, nos Montes Urais. A viagem foi cancelada no final da noite da quinta-feira, depois que as autoridades russas disseram que a segurança da delegação suíça não poderia ser garantida, afirmou Felix Baumann, assessor político da embaixada da Suíça. Baumann afirmou que as autoridades russas chamaram a atenção para o forte clima emocional entre os parentes das vítimas, que incluem 45 crianças da cidade de Ufa que estavam indo para a Espanha em viagem de férias. A colisão entre um Tupolev russo 154 e um avião de carga da DHL, que estavam sob a vigilância do controle aéreo da Suíça, também matou quatro acompanhantes das crianças, outros oito passageiros e 12 tripulantes do Tupolev, além dos dois pilotos do avião da DHL.