Presidente sul-coreano adia visita ao Brasil O presidente da Coréia do Sul, Kim Dae-jung, adiou a viagem oficial que faria ao Brasil e ao Chile por causa dos ataques terroristas aos Estados Unidos. De acordo com a diplomacia sul-coreano, Kim iria à Nova York na próxima semana, onde participaria da Assembléia Geral das Nações Unidas e depois visitaria o Brasil e o Chile entre 25 e 29 de setembro. A participação do líder sul-coreano foi cancelada em todos os eventos.