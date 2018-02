Presidente sul-coreano ameaça a Coréia do Norte com represálias O presidente Kim Dae-jung declarou nesta terça-feira estar "enfurecido" com a incursão naval norte-coreana que degenerou num confronto em alto mar no qual morreram quatro marinheiros sul-coreanos, e advertiu que as Forças Armadas da nação comunista sofrerão as conseqüências de uma nova provocação. "Se a Coréia do Norte tentar nos causar danos outra vez através da força militar, sofrerá danos muito maiores", disse Kim em um discurso pela televisão, ao voltar de uma visita ao Japão. "Quero dizê-lo claramente". Horas antes, as forças sul-coreanas haviam dito que se mostrarão mais firmes frente a possíveis violações de sua fronteira marítima por embarcações do Norte, e que emitirão menos advertências antes de recorrerem à força. Embora tenha dito que não pode evitar sentir-se "enfurecido com a provocação norte-coreana", Kim prometeu continuar com sua política de tentar negociar com o vizinho país comunista. "Enquanto não desejarmos a guerra, devemos ter paciência e continuar com nossos esforços para promover a paz na Península Coreana", disse. "Todos devemos esforçar-nos para impedir a guerra". Kim regressava do Japão, onde assistiu à final da Copa do Mundo de futebol e analisou problemas de segurança com o governo japonês. Hoje, as forças sul-corenas adotaram novas regras de combate que permitem aos comandantes de seus navios dispararem suas armas a distância - sem tantos passos prévios como era a regra anterior - para afastar incursões sobre a fronteira marítima sul-coreana.