Presidente sul-coreano chega ao Japão

O presidente sul-coreano, Lee Myung-bak, chegou neste domingo ao Japão para realizar uma reunião de um dia com o primeiro-ministro japonês, Taro Aso, com o tema da Coreia do Norte como principal ponto e para falar sobre cooperação econômica.

Os líderes se reunirão para "amadurecer" a aliança entre os dois países e reafirmar sua postura contra o programa de mísseis e nuclear da Coreia do Norte, que o Japão considera "uma ameaça direta", segundo fontes do Ministério de Exteriores japonês.

Além disso, ambos os países destacarão a importância que se aplique a nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que condenou e impôs mais sanções à Coreia do Norte após o teste nuclear do dia 25 de maio.

O Ministério de Exteriores assegurou que o Japão seguirá a favor das conversas de seis lados (nas quais participam as duas Coreias, China, Japão, Rússia e Estados Unidos) como fórum de diálogo sobre a Coreia do Norte, apesar de Pyongyang ter dito que essas conversas fracassaram.

No entanto, o porta-voz de Exteriores assegurou que ambos os Chefes de Governo estão de acordo em manter e fortalecer as vias de comunicação entre Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos para responder ao desenvolvimento armamentístico norte-coreano.

O outro ponto importante da agenda será a cooperação econômica e industrial entre os dois países, para o que se celebrarão reuniões entre empresários da Coreia do Sul e Japão, sendo retomado o debate sobre um possível acordo comercial.

Esta é a quarta visita de Lee ao Japão desde que chegou à Presidência e o oitavo encontro entre os dois após concordar manter reuniões frequentes e reforçar as relações bilaterais.