Presidente sul-coreano convidará imperador japonês para visita O presidente sul-coreano, Kim Dae-jung, convidará pessoalmente o imperador japonês Akihito a fazer uma visita histórica à Coréia do Sul, para retomar os esforços para a unificação com a Coréia do Norte, segundo porta-vozes do governo. Kim fará o convite durante sua visita ao Japão, onde assistirá na cidade de Yokohama, domingo, à final da Copa do Mundo 2002. Na segunda-feira, Kim se reunirá com o primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi - com quem discutirá a melhoria das relações entre Japão e Coréia do Sul -, e na terça-feira almoçará com o imperador Akihito e a imperatriz Michiko. Em fevereiro, Kim já havia manifestado seu desejo de receber o imperador para a abertura da Copa do Mundo em Seul, em 31 de maio. O presidente sul-coreano também já havia convidado formalmente Akihito a visitar a Coréia do Sul em 1998, quando esteve no Japão, sem receber uma resposta favorável. Os governos sul-coreano e japonês concordaram em março que Koizumi assistiria à cerimônia de abertura da Copa, em Seul, e o presidente Kim à de encerramento, em Yokohama. A visita do imperador japonês à Coréia do Sul tem sido um tema muito sensível nas relações entre os dois vizinhos, por causa da violenta invasão e ocupação da Península Coreana pelo Exército do Japão entre 1910 e 1945, durante o governo do falecido imperador Hirohito, pai do atual imperador Akihito. A diplomacia sul-coreana vem trabalhando nas últimas semanas para melhorar as relações com China, Japão e Coréia do Norte por meio do futebol. Um exemplo disso é a partida amistosa de futebol que Coréia do Norte e Coréia do Sul jogarão no dia 6 em Seul, após o fim da Copa. A Península Coreana foi dividida em 1948 entre o norte comunista e o sul nacionalista. Os dois então novos países travaram uma guerra de 1950 a 1953, quando firmaram uma trégua, mas não um acordo de paz que pusesse um fim definitivo às hostilidades. A Coréia do Norte não participou da organização da Copa do Mundo e até ignorou o campeonato, mas transmitiu pela TV imagens do jogo do dia 18 no qual a Coréia do Sul venceu a Itália (por 2 a 1) pelas oitavas de final. Essa transmissão está sendo vista por analistas como um passo no caminho da unificação das duas Coréias. Especialistas de ambos os países estão trabalhando para definir os custos de uma unificação coreana. Para os economistas, o processo pode custar entre US$ 150 bilhões e US$ 700 bilhões, de acordo com o processo gradual ou imediato de fusão pública e privada. O problema mais crítico será elevar o nível da renda per capita dos norte-coreanos, que é 60% inferior ao dos sul-coreanos.