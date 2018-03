Presidente sul-coreano defende acordos com Pyongyang O presidente da Coréia do Sul, Lee Myung-bak, se declarou hoje a favor do restabelecimento de negociações com a Coréia do Norte, afirmando estar empenhado em firmar novos acordos de ajuda humanitária à empobrecida nação comunista. "O pleno diálogo entre as duas Coréias deve ser retomado", afirmou o chefe de Estado, em um texto a ser encaminhado ao novo Parlamento. O novo discurso representa uma guinada na política de Lee Myung-bak em relação ao país vizinho. Conservador, o presidente tomou posse em fevereiro anunciando que iria rever acordos prévios entre os dois países, a fim de verificar se estavam funcionando efetivamente. Agências internacionais têm alertado que a Coréia do Norte está enfrentando sua pior escassez de alimentos em anos, em decorrências das graves enchentes ocorridas ano passado.