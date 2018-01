Presidente sul-coreano inicia viagem à Europa e aos EUA O presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun, partiu neste sábado para a Grécia na primeira etapa de uma viagem que o levará também a Romênia, Finlândia e Estados Unidos, com o tema nuclear norte-coreano no centro de sua agenda. Roh se reunirá no domingo em Atenas com o presidente grego, Karolos Papoulias, para abordar assuntos marítimos, entre outros temas bilaterais. O presidente também visitará a Romênia (de 5 a 7 de setembro) e a Finlândia (a partir de dia 7), antes de assistir à sexta cúpula da Ásia e Europa (Asem) nos dias 11 e 12 em Helsinque. Na quarta-feira (6 de setembro), Roh se reunirá com o presidente romeno, Traian Basescu, e no dia seguinte encontrará a chefe de Estado finlandesa, Tarja Halonen, com o objetivo de promover os intercâmbios científicos e tecnológicos entre os dois países. Na cúpula do Asem, Roh pedirá o apoio europeu para solucionar pacificamente a disputa em torno do programa nuclear militar norte-coreano, através do diálogo multilateral aberto em Pequim em agosto de 2003 e que agora está estagnado devido ao boicote de Pyongyang. Depois da etapa européia de sua viagem, Roh se reunirá em 14 de setembro em Washington com o presidente americano, George W. Bush, para abordar a crise nuclear e outros focos de tensão com Pyongyang. Esta será a sexta cúpula bilateral com os EUA desde que Roh assumiu a Presidência da Coréia do Sul, em 2002, e acontecerá dois meses depois de a Coréia do Norte lançar uma série de mísseis balísticos.