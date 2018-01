Presidente taiuanês flexibiliza posição sobre a China O presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, prometeu nesta quinta-feira ser mais flexível nas relações de seu governo com a China. O compromisso vem à tona em meio a uma crise provocada por sua vitória eleitoral por estreita margem no último sábado. A oposição taiuanesa exige a recontagem dos votos. Por sua vez a vice-presidente Annette Lu pediu aos Estados Unidos que ajudem a acalmar a turbulência política com uma felicitação de Washington a Chen por sua vitória nas urnas. De acordo com a chancelaria taiuanesa, 36 países já felicitaram Chen, inclusive Alemanha, Canadá, Coréia do Sul, Grã-Bretanha e Japão. A demora americana em felicitar Chen por sua reeleição vem dando ânimo à oposição, na opinião da qual houve fraude em favor do governo. As declarações de Chen foram as primeiras sobre a China desde a votação de sábado. Seu opositor, Lien Chan, disse que os resultados foram alterados por supostas irregularidades e um estranho atentado na véspera da eleição no qual o presidente ficou levemente ferido. Durante a campanha, Chen defendeu uma postura de confronto com Pequim. Taiwan separou-se da China continental durante uma guerra civil travada em 1949. Desde então, Pequim qualifica Taiwan como província rebelde e defende a reunificação como única forma de evitar uma guerra. Lien mostrou-se mais conciliador e, durante a campanha, conseguiu mobilizar um boicote a um referendo apresentado por Chen para decidir se Taiwan deveria reforçar seu Exército devido à suposta ameaça chinesa. Pequim também manifestou oposição ao referendo por considerá-lo um ensaio geral para um eventual plebiscito sobre a independência do arquipélago. Os opositores de Chen acreditam que ele endureceria sua posição com relação à China num eventual segundo mandato. Hoje, Chen disse que isso "não é verdade". "As eleições de 20 de março foram minha última batalha. Tenho agora as mãos mais livres para fazer certas coisas", afirmou. Apesar de Lien ter apresentado poucas evidências de irregularidades na eleição de sábado, multidões vêm se reunindo diariamente em frente à sede do governo para exigir a recontagem dos votos ou um novo pleito. Em um aparente avanço rumo à solução da controvérsia, parlamentares do governo e da oposição decidiram iniciar amanhã negociações para modificar a lei eleitoral de forma a prever automaticamente a recontagem dos votos se um candidato vencer por margem inferior a um ponto percentual. A lei seria retroativa à eleição de sábado.