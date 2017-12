Presidente Toledo vota e fala sobre seu futuro no Peru O presidente do Peru, Alejandro Toledo, votou neste domingo, 4, em Lima e deixou transparecer que pode voltar a disputar a chefia do Estado no futuro. Perguntado pelos jornalistas sobre seus planos, Toledo disse que é "muito cedo" para falar de uma volta ao poder e que agora irá se concentrar no "trabalho pela democracia na região". O governante depositou seu voto no Colégio Cristo Salvador, em Sulco, onde frisou que tem "uma tarefa a cumprir na América Latina". No dia 28 de julho, Toledo entregará o poder ao candidato que vencer hoje o segundo turnos das eleições eleitorais, disputado pelo social-democrata Alan García e o nacionalista Ollanta Humala.