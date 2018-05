Presidente tunisiano chega a Trípoli em sua 1ª viagem internacional

TRÍPOLI - O presidente tunisiano, Moncef Marzouki, chegou nesta segunda-feira, 2, a Trípoli, liderando uma importante delegação de seu país, para uma visita oficial de dois dias, a primeira que realiza ao exterior desde que foi eleito no dia 12 de dezembro.

Ao descer do avião, o chefe de Estado foi recebido pelo presidente do Conselho Nacional Transitório (CNT) líbio, Mustafá Abdel Jalil, assim como por vários membros do Governo.

Pouco depois de sua chegada, Marzouki se reuniu com o primeiro-ministro líbio, Abderrahim al Kib, e deve se encontrar novamente com Abdel Jalil para abordar as relações bilaterais antes de realizar uma entrevista coletiva conjunta.

Na terça-feira está previsto que Marzouki visite a cidade de Misrata, antes de se deslocar a Benghazi, de onde voltará a Tunís, disseram à Agência Efe fontes do CNT.

A Tunísia, país que deu início à primavera árabe, ao ser o primeiro a conseguir a mudança de regime com protestos populares, foi também um dos primeiros a apoiar a rebelião líbia que gerou a queda de Muammar Kadafi e a reconhecer oficialmente o CNT.