Presidente turco antecipa eleições para junho

ANCARA - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta quarta-feira, 18, a antecipação das eleições parlamentares e presidenciais para o dia 24 de junho. A decisão foi tomada após conversas com seu aliado Devlet Bahceli, líder do principal partido nacionalista turco, que apresentou a proposta.

As eleições estavam programadas para novembro de 2019, mas, segundo Erdogan, a antecipação é necessária para acelerar a aplicação do novo sistema presidencial.

A Turquia aprovou em 2017 a mudança do sistema parlamentar para o presidencial, mas havia acertado que as mudanças - com o aumento de poderes da figura do presidente - só entrariam em vigor a partir da próxima eleição.

Ao apresentar a proposta de antecipar a votação, Bahceli argumentou que não havia "razão para prolongar a espera". / AP