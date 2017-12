Presidente uruguaio teria dito à TV que argentinos são "ladrões" A Agencia Diários y Notícias (Dyn), da Argentina, divulgou hoje trechos de uma entrevista do presidente uruguaio, Jorge Batlle, à Bloomberg Television, na qual ele teria afirmado que os "argentinos são um bando de ladrões" e que propor hoje alguma coisa a Eduardo Duhalde não teria sentido porque "(o presidente argentino) não tem força nem político e não sabe onde vai". De acordo com a DyN, a chancelaria argentina estaria analisando uma resposta às declarações de Batlle, que teria assegurado ainda que "o problema argentino é dos argentinos, um bando de ladrões, do primeiro ao último". Na entrevista, Batlle teria lembrado ainda recentes declarações do senador argentino Luis Barrionuevo, quem teria dito que "se os argentinos (dirigentes deixassem de roubar dois anos, o país andaria bem".