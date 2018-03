Presidente visita Luxor para atrair turistas O presidente do Egito, Mohamed Morsi, prometeu ontem apoiar o turismo durante visita a templos na cidade de Luxor. A declaração teve como objetivo reduzir os temores de que a posse de um líder radical islâmico pudesse afastar os turistas do país. Durante visita aos templos de Luxor e Karnak, Morsi disse que os egípcios estão ansiosos para garantir a segurança de todos os visitantes. "O Egito é tão seguro quanto antes e está aberto a todos", declarou. O turismo é uma das principais fontes de divisas do país.