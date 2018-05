Presidentes africanos visitam país em crise Três presidentes do bloco de países do leste africano visitarão a Costa do Marfim para pedir ao presidente Laurent Gbagbo que deixe o poder. Os líderes Boni Yayi (Benin), Ernest Bai Koroma (Serra Leoa) e Pedro Pires (Cabo Verde) devem chegar amanhã à capital marfinense, Abidjã, para se reunirem, pessoalmente, com Gbagbo. Na sexta-feira, o grupo de países do leste africano ameaçou "usar a força" caso o presidente não concorde em deixar o poder.