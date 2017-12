Presidentes da Colômbia e Peru abrirão reunião da SIP Os presidentes da Colômbia, Álvaro Uribe, e Peru, Alan García, abrirão no dia 16 de março a reunião da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) na cidade colombiana de Cartagena, informaram os organizadores. A Associação de Jornais Colombianos (Andiarios), que organiza a reunião de três dias, confirmou a participação do fundador da Microsoft, Bill Gates, no encerramento. O programa inclui ainda um painel sobre narrativa jornalística, para o qual foi convidado o escritor colombiano Gabriel García Márquez, prêmio Nobel de Literatura de 1982. Também participarão o escritor argentino Tomás Eloy Martínez, o americano Jon Lee Andersone o chileno Jorge Edwards, além do espanhol José María Ruelas e de Bill Keller, editor do jornal "The New York Times".