Presidentes da Coreia do Sul e do Norte marcam encontro para o dia 27 de abril

PAJU - Autoridades da Coreia do Sul informaram, nesta quinta-feira, 29, que o presidente Moon Jae-in vai se encontrar com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, no dia 27 de abril. O encontro pode trazer avanço significativo nos debates sobre o impasse do programa nuclear da Coreia do Norte.

O anúncio foi feito depois de uma reunião de funcionários do alto escalão dos dois governos na cidade de Panmunjom, fronteira entre as duas nações. Uma reunião preliminar vai ser realizada no dia 4 de abril para discutir o protocolo do dia 27, além de questões de segurança e cobertura da mídia.

Desde a guerra das coreias entre 1950 e 1953, os líderes das duas nações se encontraram apenas duas vezes, em 2000 e em 2007.

As conversas desta quinta-feira ocorreram depois de uma reunião surpresa nesta semana entre Kim e o presidente da China, Xi Jinping. O líder norte-coreano também deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. //AP