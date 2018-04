Presidentes da Unasul acompanham Cristina em velório Os presidentes do Uruguai, Chile, Bolívia e Equador estão na Casa Rosada, sede do Executivo da Argentina, onde está sendo velado o corpo do ex-presidente Néstor Kirchner, que morreu na manhã de ontem na cidade de El Calafate, no sul do país, vítima de um ataque cardíaco. Ao lado da presidente Cristina Kirchner, José Mujica, Sebastián Piñera, Evo Morales, e Rafael Correa assistem ao desfile de cidadãos argentinos que passam pelo Salão dos Patriotas latino-americanos para despedir-se de Kirchner.